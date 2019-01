No Twitter, Eduardo Bolsonaro agradece mensagens de apoio enviadas ao pai

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) também faz parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que chegou nesta manhã ao hospital Albert Einstein, na capital paulista. Em sua conta no Twitter, Eduardo disse há pouco que a comitiva havia chegado a SP, e agradeceu as mensagens enviadas ao pai. "Obrigado por todas as mensagens de carinho e apoio que chegam. As que consigo ler vou curtindo e transmitindo ao Jair Bolsonaro."

Obrigado por todas as mensagens de carinho e apoio que chegam. As que consigo ler vou curtindo e transmito ao @jairbolsonaro 🙏👍 pic.twitter.com/Try32rglW9 — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) 27 de janeiro de 2019

Mais cedo, também pelo Twitter, escreveu que o clima de otimismo, assim que ele e a comitiva desembarcaram em "SP para a bateria de exames preparatórios para a cirurgia de amanhã de Jair Bolsonaro que vai reconstruir se intestino, rompido pelo ex-militante do PSOL."

Também integram a comitiva de Jair Bolsonaro a primeira-dama Michelle, o ministro de gabinete institucional Augusto Heleno Ribeiro, o porta-voz do Planalto Otavio Santana de Rêgo, o chefe de gabinete Pedro César Nunes e seguranças.

O presidente chegou ao hospital por volta de dez horas desta manhã para exames preparatórios para depois ser submetido a uma cirurgia de reconstituição intestinal e retirada da bolsa de colostomia, acoplada em seu corpo após facada que levou em Juiz de Fora (MG), em setembro.

A cirurgia do presidente está programada para acontecer às 6 horas desta segunda-feira, 28, podendo durar cerca de quatro horas. No hospital, foi montada uma sala especial, de onde Bolsonaro poderá fazer despachos. A expectativa de assessores é que o presidente fique na capital paulista por dez dias. Segundo especialistas, o procedimento cirúrgico é considerado simples e de baixo risco.