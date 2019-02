No Twitter, Bolsonaro publica foto sem sonda nasogástrica

O presidente Jair Bolsonaro publicou uma foto nas redes sociais sem a sonda nasogástrica, confirmando o último boletim médico divulgado pelo hospital Albert Einstein nesta tarde. No Twitter, Bolsonaro se disse alimentado e em recuperação plena.

"Agora despachando com o Ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes e com o Subchefe de Assuntos Jurídicos, Jorge Francisco de Oliveira. O Brasil não pode parar!", escreveu junto à foto.

Sem sonda, alimentado, em recuperação plena, necessária e sem distorções. Agora despachando com o Ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes e com o Subchefe de Assuntos Jurídicos, Jorge Francisco de Oliveira. O Brasil não pode parar! 👉🏻👉🏻 pic.twitter.com/scevsuFbFw — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 8 de fevereiro de 2019

Bem-humorado

O presidente Jair Bolsonaro está bem humorado e acompanhando de perto os temas do governo, informou na tarde desta sexta-feira, 8, ao jornal O Estado de S. Paulo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Ele esteve mais cedo no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, despachando com o presidente. Acompanhava o subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Jorge Antonio de Oliveira Francisco.

Tarcísio foi tratar de uma norma para inspecionar quem trabalha nos aeroportos brasileiros. Mas, segundo relatou, Bolsonaro despachou vários outros assuntos.

"Passou recomendações e diretrizes. Está acompanhando tudo. Saí, além de otimista, impressionado. Ele tem um vigor físico impressionante", informou o ministro.