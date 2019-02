No Planalto, Bolsonaro recebe quadro de artista plástico cearense

No mesmo dia em que levou a proposta de reforma da Previdência à Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) recebeu um presente do Ceará: um quadro no qual é retratado ao lado da esposa, Michelle Bolsonaro. A obra é assinada pelo artista plástico cearense Jeová Carvalho.

O deputado federal Heitor Freire (PSL) entregou o quadro ao chefe do Executivo nesta quarta-feira (20), durante reunião da bancada do PSL com Bolsonaro no Palácio do Planalto.

> Discreta, Michelle Bolsonaro tem família nascida em Crateús

Nascida em Ceilândia, no Distrito Federal, a primeira-dama tem raízes cearenses. O pai de Michelle, Vicente de Paulo Reinaldo, chamado por Jair Bolsonaro de "Paulo Negão", é natural de Crateús.