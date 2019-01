No Fórum de Davos, Moro fala sobre corrupção, mas não de caso Flávio Bolsonaro

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, defendeu, na manhã desta terça-feira (22), em Davos, o combate à corrupção como forma de aumentar a credibilidade dos governos em um painel sobre restabelecimento da confiança e da integridade.

Moro debateu por 1 hora a corrupção e o uso da tecnologia com o secretário de política industrial da índia, Ramesh Abhishek; a presidente da Transparência Internacional, Delia Ferreira Rubio, e o chefe do Facebook para ameaças perturbadoras (o departamento encarregado do combate a fake news), David Agranovich. O ministro, no entanto, não abordou esse último tema.

Filho do presidente investigado

Moro, que acompanha a comitiva do presidente Bolsonaro a Davos, tampouco falou das investigações sobre movimentações atípicas nas contas do filho de Bolsonaro, o senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), e de assessores dele, registradas em relatórios do Coaf.

Indagado por repórteres, ele tem evitado a questão.

Venezuela

Questionado sobre a eventual cooperação do Ministério da Justiça brasileiro com seus pares na Colômbia e nos EUA para investigar crimes financeiros do entorno do ditador venezuelano, Nicolás Maduro, como forma de apertar o cerco ao regime, Moro disse preferir esperar a situação se colocar antes de responder a respeito dela.

Agenda no Fórum

Na quinta-feira (24), ele participará de um painel sobre Crimes Globais que tratará de medidas legais e sanções. Além disso, ele estará em um almoço de trabalho com investidores sobre o Brasil, nesta quarta-feira (23).