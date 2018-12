Nicolás Maduro não será convidado para posse de Jair Bolsonaro

O futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse em sua conta no Twitter, na manhã deste domingo (17), que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não será convidado para a cerimônia de posse do presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. O diplomata ainda criticou a gestão de Maduro à frente do Governo venezuelano, afirmando que no Brasil não há lugar para o líder do País vizinho.

"Em respeito ao povo venezuelano, não convidamos Nicolás Maduro para a posse do PR Bolsonaro. Não há lugar para Maduro numa celebração da democracia e do triunfo da vontade popular brasileira. Todos os países do mundo devem deixar de apoiá-lo e unir-se para libertar a Venezuela", disse em sua conta.

Jair Bolsonaro, por sua vez, não tem compromisso oficial hoje. Pela manhã, também no Twitter, ele negou que apena de morte seria debatida em seu Governo, destacando que o tema é "cláusula pétrea da Constituição".