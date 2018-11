Na contramão dos espaços reduzidos no Legislativo, mulheres comandam a Câmara de Tabuleiro do Norte

Em meio ao processo de eleições nas mesas diretoras das câmaras municipais em todo o Estado, é comum que as mulheres ocupem espaços sem destaque nas casas legislativas. No entanto, alguns casos chamam atenção, como o da vereadora Lindalva Batista Linhares, do MDB, que está no segundo mandato como presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte.

Aliás, na Casa Legislativa de 13 vereadores, com apenas três mulheres, Lindalva colocou todas suas colegas na Mesa Diretora. “As mulheres que têm na Câmara, eu coloquei todas na Mesa Diretora comigo”, diz a parlamentar, que está em seu sexto mandato. Ela levou para ocuparem cargos de relevância na Mesa Diretora as colegas de bancada Clênia Chaves (PSD) e Irmã Nalva (MDB).

"Eu era uma simples agente de saúde e fui procurada pelo MDB para ser vereadora. Reuni a comunidade e perguntei se eles votariam e mim. E até hoje essa comunidade não deixa de me dar os votos, porque tenho correspondido. Ensinei as vereadoras a buscarem junto a seus deputados recursos para os municípios. Dessa forma, as mulheres atuam com suas próprias pernas", sustenta.

Atualmente, das 184 câmaras municipais do Estado, somente 16 são comandadas por mulheres. A vereadora de Uruburetama, Stela Rocha, foi escolhida nesta sexta-feira (23) presidente da Câmara Municipal, aumentando o número de presidentes de câmaras do sexo feminino. Dos 2.176 vereadores eleitos no Ceará em 2016, somente 355 são mulheres.