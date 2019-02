Na abertura do Congresso, Toffoli defende 'pacto por reformas'

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, defendeu nesta segunda-feira (4) a aprovação das reformas previdenciária e tributária.

Na abertura do ano legislativo, Toffoli afirmou que é preciso de um pacto entre os Poderes para que sejam feitas as reformas que fazem parte da agenda econômica do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

"Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três Poderes da República, que envolva reformas fundamentais, como a previdenciária e a fiscal, tributária, e compreenda, necessariamente, uma repactuação federativa, evitando que estados e municípios cheguem a um quadro insustentável de inadimplência", afirmou ele.

Toffoli já havia defendido um pacto amplo por reformas durante a abertura do ano Judiciário, na sexta-feira (1º).

O presidente do Supremo disse ainda que as relações entre Judiciário, Executivo e Legislativo devem ser "fundadas na unidade, no equilíbrio e no respeito mútuo".

Ele disse ainda que, além da área econômica, é preciso concentrar esforços na segurança pública. "É premente ampliar os esforços em relação à segurança pública, de modo que sejamos capazes de fortalecer o combate à corrupção, ao crime organizado e à epidemia de violência e de homicídios que assola o Brasil."

Toffoli falou durante sessão solene do Congresso Nacional que deu início aos trabalhos legislativos da 56ª Legislatura. Compareceram à sessão os ministros da Justiça, Sergio Moro, da Secretaria-Geral, Gustavo Bebbiano, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Este foi responsável por entregar a mensagem presidencial em nome de Jair Bolsonaro.