Mourão diz que Brasil manterá posição de 'não intervenção' na Venezuela

O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, afirmou que o País vai "manter a linha de não intervenção" na Venezuela, recorrendo somente às estratégias de "pressão diplomática e econômica", a fim de que uma "solução pacífica" se instaure no país vizinho. O posicionamento do Brasil foi anunciado pelo vice-presidente em sua conta no Twitter.

Vamos manter a linha de não intervenção, acreditando na pressão diplomática e econômica internacional para buscar uma solução pacífica. Sem aventuras. Condenamos o regime de Nicolas Maduro e estamos indignados com a violência contra a população venezuelana. — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) 25 de fevereiro de 2019

Considerada nossa estatura político-estratégica na região, a tarefa não é somente liderar uma iniciativa de preservação da paz e da segurança nas Américas, mas oferecer o valioso exemplo de uma ação conjunta, equilibrada, prudente e consistente para superar a crise na Venezuela. — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) 25 de fevereiro de 2019

Mourão, que está participando do encontro do Grupo de Lima, que discute a situação política atual da Venezuela, disse que não haverá "aventuras" com relação ao país caribenho. O vice-presidente ainda condenou a violência cometida ante manifestantes contrários ao regime de Nicolás Maduro. "Condenamos o regime de Nicolás Maduro e estamos indignados com a violência contra a população venezuelana".

Na semana passada, soldados venezuelanos abriram fogo contra civis que se opunham à operação que buscava impedir o acesso à Venezuela de caminhões com ajuda humanitária. Duas pessoas morreram no incidente.