Mourão brinca com vitória do Flamengo e evita novo comentário sobre Flávio Bolsonaro

Ao chegar no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (21), o presidente em exercício, general Hamilton Mourão (PRTB), brincou com vitória do Flamengo e evitou novo comentário sobre o senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro.

"Tenho uma audiência, só queria dizer o seguinte: extrema satisfação que o Flamengo venceu ontem e o Botafogo perdeu", comemorou.

Mourão é flamenguista e se referia à estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, no domingo (20), quando o time venceu de virada o Bangu por 2 a 1. Já o atual campeão do torneio, o Botafogo, perdeu de 3 a 1 para a Cabofriense fora de casa

Filho do presidente

Mourão foi questionado se as declarações feitas, ontem (20), por Flávio Bolsonaro, envolvido em polêmicas em torno de movimentações financeiras suspeitas, foram suficientes, mas já estava de costas passando pelo raio-x com agentes de segurança e não comentou.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo no domingo, o general havia dito que o parlamentar é quem precisaria explicar o caso, e não o presidente Jair Bolsonaro.