Motociclistas de Fortaleza irão em caravana até Brasília para a posse de Bolsonaro

Cerca de 20 motociclistas de Fortaleza estão se preparando para acompanhar a solenidade de posse do presidente eleito Jair Messias Bolsonaro (PSL), no dia 1º de janeiro. Os membros do grupo “Cruzada 17” sairão de Fortaleza no dia 26 de dezembro e chegarão a Brasília três dias depois. Eles esperam ser recepcionados por um dos filhos do chefe do Executivo, e em seguida, participar do evento de posse.

De acordo com o líder do movimento, o tenente Francisco Siqueira, o "Cruzada 17" iniciou suas atividades quando Bolsonaro, ainda presidenciável, esteve na Capital cearense. Primeiramente, o grupo foi denominado de “Grupamento de Motociclistas Patriotas” para, em seguida", durante a campanha", ser chamado de "Cruzada 17".

Além deste grupo, outros motociclistas devem se deslocar até Brasília, no dia 28 de dezembro.

O Cruzada 17 sairá de sua sede, que fica na Av. 13 de Maio, em frente à Igreja Nossa Senhora de Fátima, no dia 26 de dezembro, a partir das 5 horas. Eles devem se reunir com outros grupos durante o percurso, e chegam em Brasília no dia 29 de dezembro.

Os membros do grupo ficarão hospedados no Clube Recreativo e Esportivo dos Subtenentes e Sargentos da PMDF (CRESSPOM). O retorno está programado para o dia 2 de janeiro.