Moro vai propor mudanças no Código de Processo Penal

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, quer mudanças no Código de Processo Penal. Uma das alterações no texto seria o endurecimento da lei com objetivo de extinguir as prescrições de crimes, além de rever critérios de progressão de penas.

A proposta deverá ser levada ao Congresso Nacional após a composição das comissões técnicas das casas legislativas. Uma equipe de analistas dentro do ministério foi criada para estudar o texto e sugerir as mudanças patrocinadas pelo governo federal.

As informações foram dadas ao deputado federal Danilo Forte (PSDB), que se reuniu com o ex-juiz na tarde desta quarta-feira (9), em Brasília. O parlamentar apresentou ao ministro o texto do novo Código de Processo Penal, aprovado no final do ano passado na Comissão Especial presidida pelo cearense.

De acordo com o deputado, Moro afirmou que a modernização das lei com o novo Código de Processo Penal será a resposta mais efetiva contra a atuação do crime organizado no país.

Crise no Ceará

Danilo Forte tratou ainda da questão da crise na segurança no Ceará. Segundo o tucano, Moro "está otimista com os números que tem recebido nas últimas horas" em relação às ações de combate aos ataques no Estado. "Números positivos que já sugerem um recuo da ação dos bandidos, em função da atuações do efetivo da Força Nacional em conjunto com as policias do Estado", declarou.

Nesta quarta-feira (9), o deputado federal Domingos Neto (PSD) também se encontrou com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para agradecer as ações do governo federal no auxílio ao policiamento local.

Em vídeo gravado para as redes sociais, o ministro afirmou que o "governo federal tem um olhar de muito respeito, atenção e carinho para o Ceará" e que o "ministro Moro já tomou as primeiras providencias". "Vamos continuar para dar segurança a todas as pessoas do Ceará", finalizou.