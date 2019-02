Moro prorroga atuação da Força Nacional no Ceará por mais 30 dias

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou, nesta sexta-feira (8), a prorrogação do tempo de permanência da Força Nacional de Segurança Pública no Estado por mais 30 dias. A medida atende a um pedido do governador Camilo Santana (PT), após o secretário Nacional da Segurança Pública, general Theophilo, ter anunciado, na última terça (5), a saída das tropas federais.

Desde o início de janeiro, mais de 400 integrantes da Força Nacional de Segurança foram enviados ao Estado para ajudar no combate à onda de ataques criminosos, que já ultrapassam 270.

Em ofício enviado ao governador Camilo Santana, Sergio Moro ressalta que a atuação da Força Nacional em conjunto com as forças de segurança estaduais promoveu uma redução das ações causadas pelos grupos criminosos, restaurando a lei, a ordem e protegendo a população cearense.

Por isso, durante os próximos 30 dias de permanência da Força Nacional no Ceará será feito um plano de desmobilização gradativa, de acordo com avaliação da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Além do apoio da Força Nacional, o ministério também prestou apoio com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, além de ter entregue equipamentos de segurança para as forças locais. Foram feitas mais de 40 transferências de presos para os presídios federais.