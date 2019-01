Ministros se reúnem nesta segunda (14) para discutir propostas para o Nordeste

Os ministros do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, da Agricultura, Tereza Cristina, e de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, vão se reunir, na tarde desta segunda-feira (14), para discutir propostas do Governo Federal voltadas para o Nordeste.

Segundo a assessoria da Casa Civil, nesta primeira reunião do Conselho Interministerial do Nordeste, que será comandada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, serão discutidas questões específicas para a Região, como o enfrentamento à seca, saneamento básico, agricultura e tecnologia.

A idéia é elaborar um plano de ação do governo e apresentá-lo ao presidente Jair Bolsonaro (PSL), mas ainda não há uma data definida para apresentação do projeto. Outras reuniões serão realizadas até que todos os focos de atuação sejam identificados.

Durante a campanha eleitoral Jair Bolsonaro prometeu que o Nordeste seria uma vitrine de seu governo e, mesmo tendo sido derrotado em todos os estados da Região, manteve o discurso. A criação do Conselho foi determinada pelo presidente na semana passada.