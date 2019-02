Ministros de Bolsonaro visitam pela primeira vez o Ceará nesta sexta

Dois ministros do Governo Bolsonaro visitam o Ceará pela primeira vez, nesta sexta-feira (15). A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, vai fazer visitas técnicas nos municípios de São Benedito e Tianguá. Já em Fortaleza, o ministro de Desenvolvimebnto Reginal, Gustavo Canuto, vem para tratar da Transposição das Águas do Rio São Francisco com o governador Camilo Santana (PT).

A ministra Tereza Cristina chega pela manhã e se desloca para uma fazenda de rosas, em São Benedito. Depois, ela segue para uma fábrica de produtos na área de nutrição e beleza. Em seguida, visita instalações de produção de acerola orgânica.

De São Benedito, Tereza Cristina segue para Tiangá, onde visitará a sede de uma empresa de aves e ovos. Lá, está previsto um almoço com empresários da região, produtores rurais, lideranças do agronegócio e lideranças políticas.

Já o ministro do desenvolvimento regional, Gustavo Canuto, participa pela manhã de uma reunião com o governador Camilo Santana (PT) sobre a Transposição das Águas do Rio São Francisco.

O Eixo Norte - última etapa do empreendimento - que vai beneficiar entre outros estados, o Ceará, falta apenas 3% das obras para ser finalizado.

Projeto São Francisco

De acordo com a assesoria da Pasta, o ministro vai conversar com o governador sobre o custeio da operação das águas e manutenção do empreendimento hídrico para o Governo Federal e para os estados atendidos pela Transposição.

Canuto vai propor a Camilo Santana que esse debate em torno da operação comercial seja ampliado na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), da Advocacia-Geral da União (AGU).

Depois da reunião com o governador pela manhã, o ministro deve visitar as instalações do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).

Desde a semana passada, Canuto Aguiar visita o Nordeste. Ele já esteve no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e na Paraíba, estados que já recebem as águas do "Velho Chico".

Comitiva

Deputados cearenses da bancada federal e estadual estão se organizando em comitivas para acompanhar a visita da ministra Tereza Cristina, em Tianguá.

Na Assembleia, a deputada Fernanda Pessoa (PSDB) convidou os parlamentares de oposição para participar do encontro. O pai dela, deputado federal Roberto Pessoa (PSDB), é o articulador da vinda da ministra.

Além de Fernanda, confirmaram presença no encontro os deputados estaduais Nelinho (PSDB), André Fernandes (PSL) e o deputado federal Capitão Wagner (PROS). O deputado delegado Cavalcante (PSL) vai enviar representantes de seu gabinete.

Do outro lado, o deputado Heitor Freire (PSL), que comanda o partido de Bolsonaro no Ceará, também está mobilizando os demais deputados federais cearenses aliados do presidente da República para prestigiar o encontro.