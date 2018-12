Ministro da Cidadania escolhe professor como secretário de Cultura

Prestes a assumir o Ministério da Cidadania do governo Bolsonaro, Osmar Terra anunciou, na tarde desta quinta (20), o nome do futuro secretário de Cultura. A instituição será comandada pelo gaúcho Henrique Medeiros Pires, 56.

Com a extinção do Ministério da Cultura, conforme anunciado pela equipe do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), a Secretaria de Cultura será um órgão vinculado à pasta da Cidadania, ao lado de Esportes e Desenvolvimento Social.

Atualmente, Medeiros Pires é chefe de gabinete do Ministério do Desenvolvimento Social, pasta que Osmar Terra, também gaúcho, chefiou de maio de 2016 a abril deste ano.

Foram anunciados, ainda, os secretários de Desenvolvimento Social (Lelo Coimbra) e de Esportes (Marco Aurélio Vieira).

Graduado em estudos sociais pelo Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas, Medeiros Pires foi diretor do departamento de arte e cultura da universidade e atuou na criação dos cursos superiores de cinema e animação e teatro, entre outros.

Ele se especializou em formulação de políticas públicas pela Universidade de Salamanca (Espanha). Na cidade gaúcha, foi diretor do teatro Sete de Abril. Também foi secretário municipal, dirigiu fundações e outras instituições de cultura, entre elas o Instituto João Simões Lopes Neto, voltado para a difusão da obra do escritor gaúcho.

Presidente da APTR (Associação dos Produtores de Teatro), Eduardo Barata conversou com o novo secretário na última semana. "Ele está acostumado a transitar, lidar com muitas diferenças, não só na gestão estatal, mas na privada também. Ele está aprofundando os conhecimentos no nosso setor, estudando a Lei Rouanet, os mecanismos. Entendi que ele está chegando para pacificar o setor, ele garantiu que não terá caça às bruxas", diz o produtor.

"Pelo que entendi, a ideia é manter as secretarias e boa parte da estrutura do Ministério da Cultura, e isso é um indício bom. Eles entenderam que essa estrutura é necessária para que a secretaria funcione."

Segundo Barata, que entregou a Terra e Pires um documento da APTR defendendo questões como a Rouanet, o Sistema S e o marco regulatório para a cultura, o novo secretário demonstrou interesse em discutir a economia do setor, fazer pontes com o Congresso e manter projetos, mas com eventuais mudanças.

"Ele entende que a Rouanet tem que contemplar mais pessoas e que o Fundo Nacional de Cultura seria um dos principais mecanismos para descontigenciar a lei. Ele evidentemente vai se preocupar com a circulação dos projetos artísticos."

Desenvolvimento social

Lelo Coimbra, nomeado para a secretaria de Desenvolvimento Social, é deputado federal eleito pelo Espírito Santo –nas eleições deste ano, recebeu cerca de 52 mil votos, mas não conseguiu a reeleição.

Médico sanitarista, o futuro secretário foi também deputado estadual, secretário de Saúde de Vitória e secretário de Educação do Espírito Santo. Atualmente é líder da maioria na Câmara.

Já o general Marco Aurélio Vieira, que chefiará a secretaria de Esportes, exerceu o cargo de diretor-executivo do Comitê Organizador da Rio-2016.

O militar é mais um nome ligado às Forças Armadas no governo Bolsonaro, que conta com generais na Vice-Presidência e em pastas como Defesa, Secretaria de Governo e

Gabinete de Segurança Institucional

Osmar Terra anunciou também a economista Tatiana Alvarenga como secretária-executiva do Ministério da Cidadania. Alvarenga ocupa atualmente o mesmo cargo no Ministério do Desenvolvimento Social, pasta que foi chefiada por Terra até abril deste ano.