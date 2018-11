Michelle Bolsonaro exibe tatuagem com nome 'Jair'

A futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro, exibiu uma tatuagem com o nome 'Jair' no punho direito, nesta quarta-feira (21), ao chegar na sede da equipe de transição, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília. Com informações do jornal Estado de S. Paulo.

Nesta quarta, Michelle teve um encontro com a atual primeira-dama Marcela Temer, que a convidou para conhecer o Palácio do Alvorada e para um "bate-papo". Na quinta-feira (22), a esposa do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL) irá ao casamento do ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni. A futura primeira-dama deve ficar na capital federal até sexta-feira (23).

Michelle Bolsonaro não será a única primeira-dama a exibir uma tatuagem em homenagem ao marido. A atual primeira-dama, Marcela, tem o nome de Michel Temer gravado na nuca.

Nascida em Ceilândia, região administrativa de Brasília, Michelle é evangélica praticante. Ela e o então deputado Bolsonaro se conheceram no Congresso Nacional, onde ela trabalhava como assessora parlamentar. Os dois se casaram há 11 anos e têm uma filha de oito, chamada Laura. Michelle tem ainda uma outra filha fruto de um relacionamento anterior, assim como Bolsonaro tem quatro filhos de outros dois relacionamentos.