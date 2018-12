Michel Temer deve inaugurar trecho cearense da Transposição até o fim do ano

A inauguração da entrega da última estação da Transposição do Rio São Francisco no Ceará, prevista para ocorrer entre 20 e 26 deste mês, deve contar com a presença do presidente Michel Temer (MDB). A obra final está quase pronta, garantiu, ontem, o governador Camilo Santana (PT).

Na próxima semana, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) deve receber um relatório de uma comissão da Câmara dos Deputados sobre o megaprojeto hídrico, alvo de sucessivos atrasos, que foi aprovado por unanimidade, na última quarta-feira (12).

O documento sugeriu ações complementares, como dar o suporte aos municípios que receberão água dos canais para garantir o tratamento da água, do esgoto e dos resíduos sólidos. São 477 km de canais que devem banhar uma região extremamente seca.

O projeto é atingir quatro estados, Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. A Transposição das águas do São Francisco é uma das obras mais complexas do Governo Federal. Iniciada na era Lula, já se arrasta há quase dez anos. O investimento já ultrapassa a marca dos R$ 8 bilhões. O relatório de encerramento da comissão externa apontou que as obras da Transposição alcançaram 96% de execução.

“A água vai preencher o reservatório de Milagres, que é grande, são mais 100 milhões de m³ e, então, chegar ao reservatório de Jati. Chegando em Jati, a parte do Cinturão das Águas, que é obra do Estado, está pronta, com 52 km, para que a gente possa trazer a água para o Ceará e possa dar segurança hídrica para o nosso Estado”, disse Camilo, em evento na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), realizado nesta sexta.

Já o coordenador do relatório final da comissão da Câmara, deputado Raimundo Gomes de Matos (PSDB), disse que “os eixos estão praticamente entregues”. “O que estamos preocupados agora é o gerenciamento dessa grande obra para garantir água para o consumo humano. Garantir água para a irrigação e indústria vai ser através de um outro projeto. Eu apresentei uma emenda ao orçamento da União de R$ 600 milhões para que nós pudéssemos fazer o projeto Tocantins-São Francisco. O presidente Michel Temer já autorizou fazer o projeto de engenharia para que o próximo governo possa elaborar a execução”, declarou o parlamentar.

Outra medida que foi apontada pelos deputados federais é rever de forma periódica os estudos hidrológicos ao longo dos canais.

Fiscalização



O deputado federal Gonzaga Patriota (PSB-PE), relator do parecer, disse que é preciso cuidar do rio, “o que não foi feito durante 518 anos”. Segundo o relator, é preciso ter revitalização, fiscalização e a cobrança pelo uso da água. “Porque senão o camarada tira água e joga à vontade. E o outro que não pode tirar? A gente vê às margens do São Francisco gente que está ali morando a 200, 300 metros e não tem água”, afirmou. Já Gomes de Matos disse que vai procurar o novo governo para tratar do projeto.

“Nós vamos ter audiência com o presidente Bolsonaro, até para ele conhecer aquela região, o projeto. E para que nós possamos ter a revitalização do Nordeste brasileiro, criar essa expectativa de o Nordeste ter a garantia hídrica, para o consumo humano, água para irrigação, para piscicultura, indústrias”, disse Matos.

A Transposição do São Francisco começou em 2007 e tem previsão para terminar em 2019. A comissão externa da Câmara fez 8 visitas técnicas, além de atividades para ouvir a população de alguns dos 390 municípios. A expectativa é que 12 milhões de pessoas recebam água da Transposição.