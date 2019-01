Major Olímpio diz que vai "aglutinar forças para vencer" a eleição da presidência do Senado

Lançado pelo presidente do PSL, Luciano Bivar (PE), para a disputa à presidência do Senado, o senador eleito Major Olímpio (PSL-SP) admitiu ao Diário do Nordeste que vai ser candidato. "Estou tendendo a aceitar esse desafio e vou começar a procurar os senadores para tentar aglutinar forças para vencer", disse o parlamentar.

Ainda em entrevista, Olímpio afirmou que chegou a conversar com o senador Tasso Jereissati (PSDB) sobre a candidatura do cearense à sucessão de Eunício Oliveira (MDB) em dezembro do ano passado.

"Conversei com o Tasso, no último dia antes do recesso. Conversamos sobre a possibilidade da candidatura dele, de forma muito tranquila. Se disse disponível à ingressar na disputa, mas não se posicionando de forma intransigente que não pudesse negociar com pretendentes", declarou o senador eleito.

De acordo com Olímpio, Tasso "foi absolutamente tranquilo e cortês dizendo que quer ajudar o País". Ainda em dezembro, havia movimentações de que o partido do presidente Jair Bolsonaro (PSL) apoiasse o nome do cearense na disputa. Lideranças ligadas ao Palácio do Planalto chegaram a se reunir com o tucano para tratar da agenda econômica.