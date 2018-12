Lisca receberá título de cidadão cearense 

Tramita na Assembleia Legislativa do Ceará projeto de Lei de autoria do deputado Jeová Mota (PDT), que concede o título de cidadão cearense ao treinador do Ceará Sporting Club, Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, mais conhecido como "Lisca".

Na justificativa, o deputado Jeová Mota (PDT) faz um breve histórico do treinador, que nasceu em Porto Alegre, Capital do Rio Grande do Sul. Lisca é bisneto de Carlos de Lorenzi, ex-treinador do Internacional, e neto de Jorge de Lorenzi, que defendeu o clube, na posição de goleiro, durante a década de 1940.

Como principal feito do homenageado para o Estado, o autor da proposta cita o desempenho que o "Vovô" obteve após contratação do técnico. Depois que Lisca estreou no time cearense, o clube apresentou bons resultados em campo, permanecendo na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.