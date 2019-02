Liderança do Governo na Assembleia Legislativa ainda não foi definida

A indefinição quanto a liderança do Governo na Assembleia Legislativa está afetando a formação ou não de blocos partidários na Casa.

Em entrevista coletiva na segunda-feira (5), o governador Camilo Santana afirmou que até sexta-feira (8) definiria quem será seu líder no Legislativo cearense.

O deputado Elmano de Freitas (PT) era até então o nome que surgia como favorito para o cargo, mas aliados do governador não estariam de acordo com a indicação, visto alguns posicionamentos considerados radicais do deputado petista.

Após as eleições de 2012, quando Roberto Cláudio foi eleito pela primeira vez, a relação do prefeito com o deputado petista sempre foi complicada. Atualmente, Roberto Cláudio é presidente do PDT de Fortaleza. A sigla, que elegeu 14 deputados, é a principal aliada de Camillo na Assembleia.

Elmano de Freitas já não está tão disposto para a função de líder. Caso seja interesse do governador, ele aceita a indicação. Mas não pretende brigar mais pela função.

Na tarde desta quarta-feira (6), ele terá reunião com o chefe da Casa Civil, Élcio Batista, e com o assessor de Relações Institucionais, Nelson Martins, para discutir as definições sobre a liderança do Governo na Casa.