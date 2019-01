Leia a íntegra do discurso de Michelle Bolsonaro em Libras

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, quebrou o protocolo ao discursar em Libras (Língua Brasileira de Sinais) antes de seu marido no Palácio do Planalto. Michelle transmitiu uma mensagem de agradecimento, com a voz da intérprete Adriana Ramos, que se emocionou durante o discurso.

Quando mencionou seu marido, houve pedidos do público para que se beijassem. Michelle, então, interrompeu o discurso para dar um beijo em Bolsonaro.

Leia a íntegra:

Boa tarde a todos.

É uma grande honra e uma grade alegria estar aqui neste momento tão especial e importante para o nosso país. Momento de agradecer a todos vocês, brasileiros e brasileiras, crianças, jovens e idosos por todo o apoio e pelo carinho desde o início da nossa campanha.

Agradeço muito também a todos aqueles que demonstraram sua solidariedade durante os momentos difíceis pelos quais o meu esposo passou recentemente. Muita gratidão a Deus, à minha família e aos meus amigos. Em especial, quero agradecer ao meu enteado, Carlos, por toda a ajuda e parceria durante os 23 dias que passamos dentro do hospital em São Paulo.

Agradeço ainda à população brasileira pelas orações que nos deram tanta coragem para seguir adiante. Agradeço a Deus essa grande oportunidade de poder ajudar as pessoas que mais precisam. Trabalho de ajuda ao próximo que sempre fez parte da minha vida e que a partir de agora, como primeira-dama, posso ampliar de maneira ainda mais significativa.

É uma grande satisfação, um privilégio, poder contribuir e trabalhar para toda a sociedade brasileira. As eleições deram voz a quem não era ouvido e a voz das urnas foi clara: o cidadão brasileiro quer segurança, paz e prosperidade. Um país em que sejamos todos respeitados.

Eu gostaria de modo muito especial de dirigir-me à comunidade surda, pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Tenho esse chamado no meu coração e desejo contribuir na promoção do ser humano.

Agradeço aos intérpretes de Libras do Brasil, que têm feito um trabalho de inclusão tão importante.

Em especial agradeço ao meu amado esposo, o nosso presidente, para quem peço o apoio de todos vocês. Estamos todos de um lado só. Juntos alcançaremos o Brasil próspero, com amor, ordem, progresso, paz, educação e liberdade para todos.

Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.

Muito obrigada. Deus abençoe. Amém.