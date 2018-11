Lava Jato será comandada pela juíza Gabriela Hardt até o fim de abril

A juíza substituta Gabriela Hardt foi designada para responder pela titularidade da 13ª Vara de Curitiba até 30 de abril de 2019. A magistrada está na função desde o último dia 19, data da exoneração do futuro ministro Sérgio Moro. No período, Hardt poderá sentenciar duas ações em andamento que tem como réu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Um deles se refere ao sítio de Atibaia, que já possui anexado nos autos um e-mail do Corregedor Regional da Justiça Federal da 4ª Região, Ricardo Teixeira do Valle Pereira, confirmando a permanência de Gabriela no cargo. O documento foi solicitado pela defesa de Lula, que pedia a confirmação de quem ficaria responsável pelos processos da Lava Jato após a saída de Moro.

A juíza já definiu prazos para as alegações finais no processo do sítio de Atibaia atribuído a Lula. Como as defesas podem se manifestar até 7 de janeiro, a decisão só deve sair em 2019. Já o processo sobre a compra do prédio do Instituto Lula e de um apartamento em São Bernardo do Campo está na etapa final. Neste caso, a alegação final do ex-presidente foi apresentada no dia 1º de novembro.

Currículo

Paranaense, Gabriela Hardt, 42, cresceu em São Mateus do Sul, distante 150 quilômetros da capital. Ela é formada em direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde o juiz Sérgio Moro dava aulas. Em 2007 prestou concurso para a Justiça Federal e foi nomeada juíza em 2009, para vaga em Paranaguá.

Cinco anos depois, foi nomeada juíza substituta da 13ª Vara Federal e era acionada apenas nas férias de Sérgio Moro. Foi Gabriela que expediu, em maio, mandado de prisão para o ex-ministro José Dirceu, quando Moro estava fora do país. Na sequência, José Dirceu conseguiu um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal (STF).