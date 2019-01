José Sarto anuncia composição da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa

O deputado José Sarto (PDT), único candidato à Presidência da Assembleia Legislativa, anuncia, na manhã desta quarta-feira (30), a composição da nova Mesa Diretora, que terá representantes do PDT, PT, MDB, SD, PSD e PP. O anúncio acontece dois dias antes do retorno dos trabalhos legislativos, que ocorrerá em sessão preparatória, na sexta-feira, dia 1º de fevereiro.

Além de Sarto na Presidência, o petista Fernando Santana, eleito para o primeiro mandato, deve ser o candidato a vice-presidente. Já o emedebista Danniel Oliveira, o nome que disputará a 2ª vice-presidência. Ex-líder do Governo Camilo Santana, o pedetista Evandro Leitão é cotado para a 1ª secretaria.

Pela primeira vez na história,a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa deve contar com duas mulheres nos principais cargos. Isso porque Aderlânia Noronha (SD) poderá assumir a vaga de 2ª secretária, e Patrícia Aguiar (PSD), também novata na Casa, a 3ª secretaria. Leonardo Pinheiro (PP) ficará com a 4ª secretaria.

A composição da nova Mesa Diretora adotou o critério regimental da proporcionalidade. No entanto, o PDT, com 14 membros na Casa, poderia ter até três vagas no colegiado, mas cedeu uma dessas vagas para o PT, partido que elegeu quatro deputados. Os sete partidos entre as principais vagas na Mesa elegeram 29 parlamentares nas eleições de 2018.

Na suplência, foram anunciados Romeu Aldigueri (PDT), Osmar Baquit (PDT) e Bruno Gonçalves (Patri)