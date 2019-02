O presidente da República, Jair Bolsonaro, gravou um vídeo sobre a exoneração do agora ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno. Na gravação, Bolsonaro elogia a "seriedade" e a "qualidade" do trabalho de Bebianno.

"Avalio que pode ter havido incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte, não sendo adequado pré-julgamento de qualquer natureza", afirma Bolsonaro, no vídeo.

Jair Bolsonaro grava vídeo com elogios a Gustavo Bebianno após demissão do ex-ministro https://t.co/6U6ajnDuK8 pic.twitter.com/0Ccw2msMxC — Diário do Nordeste (@diarioonline) 18 de fevereiro de 2019

Íntegra:

"Comunico que, desde a semana passada, diferentes pontos de vista sobre questões relevantes trouxeram a necessidade de uma reavaliação. Avalio que pode ter havido incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte, não sendo adequado pré-julgamento de qualquer natureza.

Tenho que reconhecer a dedicação e comprometimento do senhor Gustavo Bebianno à frente da coordenação da campanha eleitoral em 2018. Seu trabalho foi importante para o nosso êxito. Agradeço ao senhor Gustavo pelo esforço e empenho quando exerceu a direção nacional do PSL e continuo acreditando na sua seriedade e qualidade do seu trabalho. Reconheço também sua dedicação e esforço durante o período que esteve no governo.

Como presidente da República comunico que, na data de hoje, tomei a decisão de exonerar o senhor ministro-chefe da Secretaria-Geral. Desejo ao senhor Gustavo Bebianno meus sinceros votos de sucesso em sua nova jornada"