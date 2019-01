Homicídios caem pelo nono mês no Ceará, afirma secretário da Segurança

Dezembro foi o nono mês de redução de homicídios no Ceará e o 10º em Fortaleza, em 2018. A informação foi dada pelo secretário da Segurança, André Costa, durante reunião do novo secretariado do governo, no Palácio da Abolição, nesta quarta-feira, 2.

“Quase igualou com mês de dezembro de 2016, que foi um ano mais positivo com relação aos homicídios”, disse o secretário. Neste ano, as mortes somaram um pouco mais de 300 no mês de dezembro, afirmou.

Em 2016, o Estado foi palco de uma “pacificação” entre as facções criminosas e, consequentemente, houve redução no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) – homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Já no ano seguinte, a variação foi inversa, devido ao acirramento entre os mesmos grupos, chegando ao auge da violência, sendo contabilizados 5.133 homicídios no Estado.

O governador Camilo Santana reúne nesta quarta o novo secretariado para discutir o planejamento do Executivo que pelos próximos quatro anos. A primeira reunião com o novo secretariado ocorre apresentação um dia após a posse do governador Camilo Santana (PT) e da vice Izolda Cela.

Permanecendo como titular da Secretaria da Segurança, André Costa destacou, ainda, interesse em promover maior integração com a Secretaria de Administração Penitenciária, comandada por Luís Mauro Albuquerque.

Secretariado do novo mandato