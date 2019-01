Haroldo Máximo assume a presidência interina do TRE-CE

O vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), Haroldo Correia de Oliveira Máximo, assumiu, interinamente, nesta quarta-feira (30), a presidência, após a saída da desembargadora Nailde Pinheiro do comando da Corte Eleitoral cearense para a vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

Durante a posse, no gabinete da presidência, ao lado do desembargador Inácio de Alencar Cortes Neto, que assumiu a vice-presidência e corregedoria do TRE, Haroldo Máximo elogiou a gestão “exitosa” da ex-presidente Nailde Pinheiro. Ele disse que espera ter a mesma “harmonia” com o vice-presidente na atual administração.

Sempre houve um relcaionamento harmônico entre a desembargadora Nailde e tudo isso eu considero importante para uma adminstração. Da mesma forma, espero que acontece o mesmo entre o desembargador e eu

O desembargador Haroldo Máximo permanece de forma interina à frente do Tribunal até maio, quando está prevista a nova eleição da Mesa-Diretora do TRE-CE. A posse ocorre somente em junho.

