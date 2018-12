Haddad é condenado a pagar R$ 79 mil de indenização a Edir Macedo

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) foi condenado a pagar R$ 79.182 de indenização ao bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, por tê-lo chamado de "charlatão".

A decisão assinada pelo juiz Marco Antonio Botto Muscari ainda impõe que Haddad se retrate e se abstenha de novas atitudes semelhantes em relação ao religioso, sob pena de multa por descumprimento.

"Conhecedor privilegiado das normas jurídicas do País, porquanto estudou na mais tradicional faculdade de Direito brasileira, o réu obviamente sabe que acusações passadas de 'charlatanismo, estelionato e curandeirismo', seguidas de absolvição, apenas reforçam a presunção constitucional de inocência do bispo Macedo", afirma o juiz.

A defesa de Haddad diz não concordar com a decisão, e que irá recorrer. "A sentença foi dada pouco tempo depois de nós juntarmos as nossas contestação ao processo, o que pode indicar que já havia um entendimento do que decidir", afirma o advogado do ex-prefeito, Igor Tamasauskas, do escritório Bottini & Tamasauskas.

"O Edir é um líder que entrou no debate presidencial. Ele não pode se sentir ofendido por uma crítica política", diz Tamasauskas.

Macedo processou Haddad em outubro citando uma entrevista na qual o petista afirma que "Bolsonaro é o casamento do neoliberalismo desalmado, representado pelo Paulo Guedes, que corta direitos trabalhistas e sociais, com o fundamentalismo charlatão do Edir Macedo".

O líder religioso afirma que doará o valor da indenização para uma instituição de caridade que cuida de crianças com Down, autismo e paralisia cerebral.