Guedes participa de reunião no Planalto do comitê de crise de Brumadinho

O Ministério da Economia confirmou há pouco que o ministro Paulo Guedes também participa de reunião no Palácio do Planalto. O encontro reúne integrantes do comitê de crise criado pelo governo federal para tratar da situação de Brumadinho. O grupo está reunido desde às 14h30.

Além de Guedes, participam da reunião o ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral, Gustavo Bebianno, da Secretaria de Governo, Santos Cruz, Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, da Defesa, Fernando Azevedo, de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.