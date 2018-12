Guarda Municipal: Prefeito anuncia convocação de 480 novos agentes

O prefeito Roberto Cláudio afirmou, em entrevista na manhã desta sexta-feira (28), no Sistema Verdes Mares, que irá convocar 480 novos agentes que estão no cadastro de reserva do último concurso público realizado para a Guarda Municipal. A convocação deve ser feita em até um ano e meio. Durante balanço do segundo ano do mandato, o gestor destacou ainda que tem expectativa de realizar seleção para a Secretaria de Finanças do Município, a Sefin, ainda em 2019.



No próximo ano também serão chamados os aprovados no concurso de Saúde Mental, inclusive, psicólogos. Já na segunda-feira (31), o prefeito, junto com o governador Camilo Santana, dará posse a 240 profissionais da área de Saúde que vão trabalhar no Instituto Doutor José Frota (IJF) II.



“Vamos chamar ao longo desse ano, o concurso da Saúde Mental. Vamos dar posse para 240 concursados para o IJF II, incluindo médicos. E vamos chamar também guardas municipais já concursados. A gente tem um cadastro de reserva de 480, todos eles serão chamados em um ano e meio”, afirmou.



O prefeito salientou, porém, que há expectativa para abertura de apenas um concurso público em 2018. “Temos ainda expectativa, porque ainda não tem definição de vaga e nem de salário, de concurso para a Sefin, na área financeira. Esses são os concursos para 2019”, concluiu.

Beira Mar

O prefeito também afirmou que as obras de requalificação da Avenida Beira Mar, que iniciaram há cerca de cinco meses, serão concluídas entre maio e junho de 2020. Já o projeto de construção da roda gigante na Praia de Iracema deverá ter edital de convocação lançado até março do próximo ano.