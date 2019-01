Governo quer "otimizar" repasses a ONGs, diz ministro da Secretaria de Governo

O governo do presidente Jair Bolsonaro espera "otimizar" o repasse de verbas públicas a organizações não-governamentais (ONGs), segundo afirmou em entrevista à TV Globo e ao portal G1 o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz.

O ministro disse na entrevista que o objetivo do governo "não é interferir na vida de organizações". "O objetivo é otimizar a utilização do dinheiro para levar mais benefício na ponta da linha", comentou.

Segundo a reportagem, Santos Cruz disse que, inicialmente, a Secretaria de Governo vai fazer um levantamento do número de ONGs em atividade no País e o campo de atuação de cada uma. Num segundo momento, de acordo com o ministro, será feita uma avaliação sobre a efetividade das ações prestadas pelas ONGs.