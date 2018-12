Governo Federal prorroga prazo para apresentação de profissionais do Mais Médicos

O Ministério da Saúde prorrogou o prazo para que os profissionais do Mais Médicos se apresentem para trabalhar nas cidades que escolheram ao fazer a inscrição no programa. Agora, os médicos têm até o dia 18 de para se apresentarem. O prazo terminaria nesta sexta-feira (14). O último balanço do ministério aponta que 5.352 médicos compareceram ou iniciaram as atividades nas cidades brasileiras.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, da gestão Bruno Covas (PSDB), dos 78 médicos que se inscreveram para trabalhar na cidade de São Paulo, 54 já se apresentaram, sendo que 50 já estão efetivamente trabalhando nas unidades escolhidas. Os 24 que ainda não se apresentaram terão, agora, até o dia 18. Caso eles não se apresentem, as vagas não serão preenchidas.

O Ministério da Saúde também prorrogou nesta sexta as inscrições de brasileiros e estrangeiros formados no exterior (sem registro no Brasil) para participação no programa Mais Médicos.

Agora, os candidatos terão até este sábado para enviar documentação e, assim, estarem aptos para validação da inscrição no programa. A medida foi tomada devido a picos de instabilidade do site do programa causada pelo grande número de acessos, o que pode ter ocasionado dificuldades na inscrição.