Governo do Estado antecipa pagamento do salário de dezembro para servidores

O governador reeleito Camilo Santana (PT) anunciou na manhã desta sexta-feira (28) nas suas redes sociais que antecipou para hoje o pagamento do salário de dezembro dos mais de 143 mil servidores públicos estaduais, totalizando um aporte de mais de R$ 880 milhões pagos pelo Estado na folha salarial.

"Isso significa oportunidade, movimentar a economia, final de ano e, portanto, quero aqui reafirmar o meu compromisso de trabalhar, como fiz esses quatro anos, fazendo um Estado bem equilibrado, pagando rigorosamente em dia os seus servidores, pagando seus fornecedores e, mais do que isso, fazendo do Ceará o estado que mais faz investimentos públicos do País".

Segundo Camilo, somando a antecipação da folha de pagamento de dezembro, a de novembro e a segunda parcela do décimo terceiro, serão injetados na economia cearense, neste fim de ano, um total de R$ 2,1 bilhão.