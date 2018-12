Governo de Jair Bolsonaro vai começar com popularidade em alta

Ao ser empossado no próximo dia 1º de janeiro como o 38º presidente da República, Jair Bolsonaro vai iniciar sua gestão com um País dominado por um clima de otimismo. Essa percepção já está embasada em pesquisa científica. Um levantamento do Ibope para a Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgado nesta quinta-feira, mostrou que dois de cada três brasileiros estão otimistas com relação ao futuro do Brasil. Para 63% dos entrevistados, o Brasil vai melhorar a partir do ano que vem.

O otimismo com o governo do presidente eleito é semelhante ao registrado em relação ao futuro do Brasil: 64% acham que ele fará uma gestão boa ou ótima. O otimismo é maior entre os homens. Entre eles, 69% acham que Bolsonaro fará um governo ótimo ou bom. Entre as mulheres a expectativa positiva cai para 61%. No geral, 69% dos entrevistados acreditam que suas vidas vão melhorar ou melhorar muito em 2019.

Segundo a pesquisa, quatro em cada dez brasileiros (43%) pensam que a segurança pública é o problema que mais vai melhorar em 2019, seguido da corrupção (37%) e do desemprego (36%). Esses estão entre os temas listados como os principais problemas do Brasil, segundo os entrevistados, sendo o topo da lista a saúde, apontada por 46% como o maior problema do País.

O levantamento do Ibope mostra ainda que 75% dos brasileiros acham que Bolsonaro e sua equipe estão no caminho certo, enquanto 14% pensam o contrário. A pesquisa foi feita entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro com 2 mil pessoas em 127 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Cirurgia

Depois da posse, Bolsonaro terá de interromper seu primeiro mês de Governo para cuidar da saúde. A nova cirurgia do presidente eleito foi marcada para o dia 28 de janeiro. A informação foi confirmada pelo cirurgião Antonio Luiz Macedo, após Bolsonaro passar por uma consulta na manhã de ontem, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o cirurgião, Bolsonaro está em “excelente condição”, mas a cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia, que o político usa desde que foi atingido com uma facada em setembro, não ocorrerá agora por “uma questão de logística”.

Bolsonaro passaria nesta semana, após a diplomação, pela operação, mas o procedimento foi cancelado devido a uma inflamação. Após passar pela consulta, Bolsonaro fez uma visita ao empresário Silvio Santos no Morumbi. O presidente eleito chegou à mansão para um almoço. Bolsonaro estava acompanhado da mulher, Michelle, e da filha Laura, além do futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

Já a Polícia Federal cumpriu, ontem, mandado de busca e apreensão na residência de um jovem de 23 anos identificado como autor de ameaças contra o presidente eleito. A Polícia Federal informa que investiga o crime de subversão da ordem política ou social da Lei de Segurança Nacional. A pena para o crime é de um a quatro anos de prisão.