Governo Bolsonaro tem sido parceiro, diz Camilo Santana

Com presença marcada na posse dos deputados estaduais eleitos para a Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), o governador Camilo Santana afirmou, em entrevista, que está mantendo uma parceria institucional positiva com o governo Bolsonaro. "O governo tem sido parceiro, estamos com a Força Nacional aqui, estamos com agentes penitenciários de outros estados autorizados pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), temos uma parceria institucional positiva", revelou o governador.

Camilo Santana falou ainda sobre Segurança Pública, destacou que o secretário de Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque tem carta branca no setor, e que criminoso "não terá mais regalias".

"Estamos enfrentando essa situação. Quem manda é o Estado, criminoso será tratado como criminoso, não terá mais regalias, vamos transferir quem for necessário, estamos fazendo isso porque o reforço que essa ação terá para a sociedade será muito positiva. Vamos fazer concurso para Polícia Civil, para Pefoce e para a Polícia Militar", revelou o governador do Ceará.

Segundo ele, o Estado está há 10 meses seguidos com redução de homicídios e quedas de roubos.

Projeto

Um novo programa para os jovens está sendo planejado e, em breve, a lei será enviada para a Assembleia, conforme informou Camilo. "É um programa para a juventude que vive em condições precárias no Ceará, que não estuda e não trabalha, vamos dar oportundiade a esse jovem", disse.