Governadores do Nordeste se reúnem para discutir reforma da previdência e pacote anticrime

Os nove governadores do Nordeste estão reunidos em Brasília, na representação do governo do Ceará, nesta quarta-feira (6), para discutir a reforma da previdência e o pacote de Lei Anticrime, apresentado na última segunda-feira (4) pelo ministro da Justiça Sérgio Moro. O fórum é presidido pelo governador do Piauí Wellington Dias (PT).

A reunião começou por volta das 10h da manhã. A ideia é que ao final do encontro seja elaborado um documento que será entregue ao governo federal durante o fórum nacional dos governadores, marcado para o próximo dia 20.

Nesse encontro, os governadores nordestinos ainda discutem sobre a criação de um consórcio de governadores da região. Que seria uma estratégia de cooperação para sanar dificuldades dos estados em diversas áreas, principalmente na área econômica.