Governadores do NE elaboram carta de prioridades para a região

Após encontro na manhã desta quarta-feira (21), os governadores do Nordeste criaram uma carta em que apontam as propostas prioritárias da região para o próximo governo. A carta é destinada ao presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL).

Entre as prioridades indicadas pelos governadores está a retomada de obras, em especial a de Transposição do Rio São Francisco e a Transnordestina. Além disso, os líderes da região cobram do governo federal a implantação do Pacto Nacional pela Segurança Pública, que visa a integração dos estados no combate a crimes como o tráfico de drogas e de armas e a atuação de facções criminosas.

Ao todo, os governadores definiram seis pontos prioritários que abrangem as áreas da segurança pública, saúde, educação, infraestrutura e economia.

A carta assinada é assinada pelos governadores Camilo Santana (PT), do Ceará, Paulo Câmara (PSB), de Pernambuco, Belivaldo Chagas (PSB), de Sergipe, Wellington Dias (PT), do Piauí, Flávio Dino (PC do B), do Maranhão, Rui Costa (PT), da Bahia, João Azevedo (PSB), da Paraíba, Luciano Barbosa (MDB), governador em exercício de Alagoas, e Fátima Bezerra (PCdoB), governadora eleita do Rio Grande do Norte.

Confira a carta na íntegra:

Os Governadores eleitos do Nordeste vêm solicitar uma audiência com V.Exa. para tratar prioritariamente acerca dos seguintes itens:

1. Retomada urgente de obras federais no Nordeste, visando ao crescimento econômico e à geração de empregos, com especial destaque para obras rodoviárias, de segurança hídrica e habitacional;

2. Celebração de um Pacto Nacional pela Segurança Pública, em que o Governo Federal assuma a coordenação e a execução de ações concretas no combate à criminalidade interestadual, a exemplo de assaltos a bancos, tráfico de armas e explosivos, atuação de facções criminosas, etc;

3. A viabilização de fontes financeiras para reequilíbrio do pacto federativo, uma vez que Estados e Municípios sofreram drasticamente com a recessão econômica que deteriorou FPE e FPM. Nesse sentido, importante pautar a Reforma Tributária que corrija distorções, como a tributação de bancos e de rendas do capital;

4. Desbloqueio das operações de créditos dos Estados, para viabilização de investimentos e pagamentos de precatórios judiciais;

5. Debate acerca da prorrogação e ampliação da participação financeira da União no FUNDEB (Novo FUNDEB);

6. Preocupação com o vazio assistencial que pode se produzir nos Municípios, com a diminuição do contingente de profissionais do Programa Mais Médicos, sendo fundamental a imediata recomposição e ampliação do citado Programa.

Ratificamos os nossos cumprimentos pela vitória eleitoral de V. Exa., registrando que estamos totalmente comprometidos com a luta por bons destinos para a nossa Pátria e à disposição para o diálogo e o entendimento nacional.