Governador, vice-governadora e mais 70 pessoas serão diplomadas nesta quarta-feira (19)

O governador Camilo Santana, a vice-governadora Izolda Cela e outras 70 pessoas, entre senadores, deputados federais e estaduais eleitos em outubro passado, serão diplomados no fim da tarde desta quarta-feira (19), data limite para o ato de diplomação estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esta é a penúltima etapa antes da posse dos eleitos que trabalharão no Executivo e nas casas legislativas a partir de 2019.



A solenidade de diplomação acontecerá no fim da tarde, a partir das 17 horas, no Centro de Eventos do Ceará. A posse do governador Camilo Santana e da vice-governadora Izolda Cela, por outro lado, acontecerá no dia 1º de janeiro, a partir das 14 horas, no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa.



Os deputados estaduais, por sua vez, iniciarão os trabalhos legislativos no dia 1º de fevereiro, no Plenário 13 de Maio. Na data haverá confirmação do nome do presidente do Legislativo Esadual bem como a composição da nova Mesa Diretora da Casa. Procedimento semelhante acontecerá na Câmara Federal. Os deputados eleitos serão empossados, em sessão no Plenário Ulysses Guimarães.

Veja a lista dos eleitos que serão diplomados

Governaddor - Camilo Santana

Vice-governadora - Izolda Cela

- Deputados estaduais

Queiroz Filho – PDT

Sérgio Aguiar – PDT

Fernando Santana – PT

Salmito – PDT

Romeu Aldigueri – PDT

Érika Amorim – PSD

Moises Braz – PT

Evandro Leitão – PDT

Guilherme Landim – PDT

Dr. Bruno Gonçalves – Patri

Danniel Oliveira – MDB

Zezinho Albuquerque – PDT

Dr. Sarto – PDT

Elmano Freitas – PT

Augusta Brito – PCdoB

Marcos Sobreira – PDT

Aderlania Noronha – SD

Leonardo Araújo – MDB

Agenor Neto – MDB

Dra. Silvana – PR

Patrícia Aguiar – PSD

João Jaime – DEM

Osmar Baquit – PDT

Tin Gomes – PDT

Jeová Mota – PDT

Nezinho Farias – PDT

Antonio Granja – PDT

Fernando Hugo – PP

Audic Mota – PSB

Bruno Pedrosa – PP

Leonardo Pinheiro – PP

David Durand – PRB

Dr. Carlos Felipe – PCdoB

Walter Cavalcante – MDB

Apóstolo Luiz Henrique – Patri

Acrisio Sena – PT

Julinho – PPS

Nizo – Patri

Vitor Valim – PROS

André Fernandes – PSL

Renato Roseno – Psol

Fernanda Pessoa – PSDB

Heitor Ferrer – SD

Nelinho – PSDB

Delegado Cavalcante – PSL

Soldado Noélio – Pros

Deputados federais

Capitão Wagner – Pros

Roberto Pessoa – PSDB

Heitor Freire – PSL

Vaidon Oliveira – Pros

Luizianne – PT

Guimarães – PT

Mauro Filho – PDT

Idilvan – PDT

AJ Albuquerque – PP

Robério Monteiro – PDT

Pedro Bezerra – PTB

Genecias Noronha – SD

Domingos Neto – PSD

Denis Bezerra – PSB

André Figueiredo – PDT

Leonidas Cristino – PDT

Eduardo Bismarck – PDT

José Airton – PT

Júnior Mano – Patri

Dr. Jaziel – PR

Moses Rodrigues – MDB

Célio Studart – PV

- Senadores

Eduardo Girão (PROS)

Cid Gomes - PDT