Futuro secretário de saúde, Cabeto quer "projeto inovador" para o Ceará

O governador Camilo Santana (PT) vai anunciar nos próximos dias o nome do médico cardiologista Carlos Roberto Martins Rodrigues, o Dr. Cabeto, para chefiar a secretaria de Saúde. Em entrevista ao Diário do Nordeste, Cabeto confirmou que aceitou o convite do petista e prometeu "apresentar um projeto inovador para a sociedade que contemple a valorização das pessoas".

De férias em Paris, o futuro secretário só retorna ao Ceará em janeiro. Ele adiantou, no entanto, que irá trazer ao Estado experiência de outros países que reduziram o custo com a saúde, mas gerando bons resultados.

"Não cabe deixar nenhuma unidade fora do diálogo, nem as unidades privadas, nem públicas, nem outras atividades fundamentais para a saúde, como esporte, a redução do consumo de drogas, e atividades que não são tão formais", explicou.

Cabeto já havia sido sondado pelo governador no primeiro governo para assumir a secretaria, mas declinou. O médico estava trabalhando na implementação do Distrito de Inovação em Saúde de Porangabussu. O futuro secretário aceitou o convite, mas deverá manter suas atividades no projeto, inclusive exercendo a medicina.

"Acho que todo cidadão cearense deve dar essa contribuição. Minha missão é dar essa contribuição, conciliando minhas atividades de médico e secretário, que são minhas obrigações de servir a sociedade", completou.