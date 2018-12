Futuro ministro anuncia subsecretaria de combate à corrupção em obras de infraestrutura

O futuro ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou neste sábado (29) que sua pasta terá uma subsecretaria de combate à corrupção.

"Anuncio também a criação da Subsecretaria de Governança e Integridade, área voltada especificamente para o combate à corrupção no setor e que vai elaborar um protocolo para o processo seletivo de servidores, com a criação de um banco de talentos em parceria com a PF [Polícia Federal] e a CGU [Controladoria Geral da União]", disse Freitas em sua recém-criada conta no Twitter.

Oficial do Exército formado em primeiro lugar em sua turma pelo Instituto Militar de Engenharia, Freitas foi secretário de Coordenação de Projetos do PPI (Programa de Parceria de Investimentos), órgão criado pelo presidente Michel Temer e vinculado à Secretaria-Geral da Presidência da República.

O ministério de Freitas ficará responsável por toda a parte de transportes do governo, o que inclui aviação civil, portos e transporte terrestre.

Ele assumirá o cargo em uma cerimônia na tarde de quarta-feira (2), um dia após a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), que chegou a Brasília neste sábado.