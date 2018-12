Futuro líder da bancada, Marcel Hattem diz que NOVO será independente na Câmara

O deputado federal eleito pelo NOVO do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hattem, visitou nesta sexta-feira (14) a redação do Sistema Verdes Mares e anunciou que a bancada do partido em Brasília será independente em relação ao governo de Jair Bolsonaro (PSL).

Eleito o mais votado do Estado, na disputa de outubro, Marcel vai liderar na Câmara dos Deputados a bancada de oito parlamentares feitos pelo partido. Ele disse que os parlamentares eleitos serão “unidos” nas votações das pautas, e que terão a liberdade para apoiar ou criticar projetos patrocinados pelo novo presidente da República.

“Vamos fazer um trabalho em conjunto, mas, ao mesmo tempo, de posicionamento firme individual demonstrando que a nossa bancada é independente. Não vamos ser oposição nem base, vamos ser independentes mesmo. A gente tem visto medidas que têm sido propostas pelo governo federal eleito. Muitas delas vão contar provavelmente com o nosso apoio, como a Reforma da Previdência”, disse o futuro parlamentar.

Fortaleza e Juazeiro

Van Hattem visitou o Ceará para duas agendas. A primeira para o lançamento de um livro e um debate sobre o cenário político no País em um hotel na Capital. Na sequência, o parlamentar gaúcho fará evento em Juazeiro do Norte ao lado de “jovens liberais” que iniciam a carreira política no interior do Estado.