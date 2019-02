'Fez um mandato plural', diz Camilo sobre Rodrigo Maia 

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), disse ter sugerido à bancada cearense na Câmara dos Deputados votar em Rodrigo Maia (DEM-RJ) para presidente da Casa. Na tarde desta sexta-feira (1º), após ter participado da posse dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa, Camilo está em Brasília para a posse do senador Cid Gomes (PDT) e fez uma pausa na agenda para “dar um abraço” em Rodrigo Maia.

“O Rodrigo, durante o mandato, tem sido muito plural. É importante respeitar a divergência, as diversas correntes e esse perfil dele é bom para o Brasil”, disse o governador. Para ele, o Brasil precisará de maturidade para aprovar reformas. “Precisamos retomar o crescimento econômico e o Congresso vai ser fundamental para isso”.

Entre as pautas prioritárias no breve encontro com Maia, Camilo disse ter levado ao candidato à reeleição na Câmara a Segurança Pública. “Precisamos rever o Código Penal, que está ultrapassado. A lei antiterrorismo que também precisa de reforma. O crescimento do fundo de segurança pública. Tudo isso precisa ser tocado agora”, aconselhou o governador.