Fabiano Piúba segue no comando da Secult no 2º mandato de Camilo Santana

O governador reeleito Camilo Santana confirmou, na manhã deste sábado (29), a permanência do atual secretário de cultura do Estado Fabiano Piúba à frente da Pasta na sua segunda gestão. Piúba é o 12º nome confirmado no primeiro escalão do Governo Camilo Santana, que deve anunciar o restante de sua equipe ainda hoje.

Antes de assumir a gestão da Secretaria da Cultura em fevereiro de 2016, Fabiano era secretário-adjunto da pasta. Atuou na área de gestão cultural em âmbito nacional, no Ministério da Cultura (MinC), e internacional, no Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e Caribe (Cerlalc/Unesco).

Foi coordenador de Políticas de Livros e Acervos da Secult entre 2005 e 2006, período em que concebeu o projeto Agentes de Leitura e coordenou a Bienal Internacional do Livro do Ceará. É escritor, graduado e mestre em História, pela UFC e pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), respectivamente. Possui doutorado em Educação pela UFC.

Ao Sistema Verdes Mares, o secretário de cultura disse que teve uma conversa agradável com governador. "Temos no Ceará um governador que se preocupa com as políticas públicas para a Cultura. Vou trabalhar com o mesmo princípio de construção social e coletiva das linguagens criativas e culturais".