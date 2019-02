"Existem vários políticos envolvidos com tráfico", diz André Fernandes

O deputado André Fernandes (PSL) afirmou, antes da solenidade de posse da 30ª legislatura na Assembleia Legislativa nesta sexta-feira (25), que há envolvimento de políticos no tráfico e defendeu a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Narcotráfico.

Segundo ele, é preciso "defender uma Polícia Militar com autonomia para trabalhar, uma Polícia Civil estruturada para investigar os crimes aqui no Brasil, defender a CPI do narcotráfico".

Eu tenho certeza que existem vários políticos envolvidos com tráfico, envolvidos com a bandidagem, enfim, defender que bandido sofra aqui no Ceará. Bandido vai para cadeia para não ficar de férias, é para pagar o que fez"

Com um plenário lotado para de parlamentares, estreantes e reeleitos, assessores e parentes, os 46 deputados estaduais eleitos em outubro de 2018 para a 30ª legislatura tomaram posse na manhã desta sexta-feira (1º).