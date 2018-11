Ex-secretário de Cid Gomes é consultado por equipe de Bolsonaro

Eduardo Diogo, o ex-secretário de planejamento do Governo Cid Gomes, esteve no gabinete de transição do governo Bolsonaro, nesta quinta-feira (29). Ele participou de reuniões informais com amigos, que integram a equipe do futuro ministro da economia Paulo Guedes.

>Para autor de livro sobre EUA, mulher de Obama pode disputar Casa Branca

Diogo negou que tenha sido cogitada a possibilidade de indicação do nome dele para algum cargo na Pasta, mas informou que foi consultado para troca de experiência na área de desenvolvimento econômico e comercio internacional, considerando a atuação dele a frente da secretaria de planejamento do Ceará no período de 2011 a 2014, e no Banco Mundial.

O ex- secretário fez observações sobre o futuro governo. "A equipe tem ideias de alta consistência e seriedade. A ideia é colocar o Brasil no cenário mundial, aumentando a produtividade do setor privado e no crescimento das exportações".

Segundo Eduardo Diogo, a zona de exportação do Porto do Pecém é vista pela equipe econômica de Paulo Guedes como um modelo a ser copiado para impulsionar o setor. Das 27 ZPEs (Zona de Processamento de Exportação) instaladas no Brasil, apenas a companhia siderúrgica do Pecém está em atividade, o que mostra que modelo de gestão é avançado.

O complexo portuário do Pecém começou a operar no segundo governo de Cid Gomes. O investimento foi de US$ 6 bilhões. Segundo dados da companhia siderúrgica, no ano passado a movimentação de produtos chegou a 15,8 mil toneladas, as exportações quase dobraram, o aumento registrado foi de 95%, em relação a 2016 e chegaram a 4,4 milhões de toneladas.

Neste mês, Diogo lançou, em Fortaleza, o livro "Muda Brasil", um estudo sobre a disputa presidencial de 2016, que consagrou Trump em uma surpreendente virada contra a democrata Hillary Clinton.