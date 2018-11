Ex-candidato ao governo do Ceará, general Theophilo (PSDB) reúne-se com Bolsonaro e Moro

O ex-candidato a governador do Ceará pelo PSDB, general Theophilo, reuniu-se na manhã desta quinta-feira (29) com o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) e o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro. A reunião acontece na sede do governo de transição, que funciona no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

Segundo fontes da equipe de transição, o general Theophilo é cotado para assumir um cargo na pasta de Moro.

Questionado sobre a possibilidade de ocupar uma posição no ministério da Justiça do próximo governo, o general reformado disse que o encontro foi apenas uma conversa e nada foi acertado. "Não sei de nada não. Quando souber, aviso vocês... terão prioridade, mas por enquanto não sei de nada não", disse Theophilo ao deixar o CCBB.

O tucano ainda disse que a conversa serviu para que o futuro ministro pudesse conhecê-lo. "Ele é um homem muito sério, muito dedicado. Ele avalia muito a vida de quem vai trabalhar com ele", disse ao se referir a Moro. "Esse processo faz parte do governo Bolsonaro, então vamos deixar na mão deles", finalizou o general.

O deputado federal Raimundo Gomes de Matos (PSDB) também participa do encontro, realizado após um convite feito por Bolsonaro.