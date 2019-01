Eunício é homenageado com "Oliveira" por servidores do Congresso Nacional

Nas postagens de despedida do Senado Federal, Eunício Oliveira (MDB) publicou em seu perfil oficial nas redes sociais foto em que aparece ao lado de uma Oliveira, árvore da família das oleáceas produtora de azeitonas que são usadas para fazer azeite.

Em referência clara ao sobrenome do senador cearense, a muda, segundo o emedebista, foi plantada por servidores do Congresso Nacional em homenagem. "Fui surpreendido pelos funcionários da residência oficial do Senado com a plantação de um pé de oliveira, juntamente com a instalação de uma placa alusiva", escreveu Eunício.

"Diante desse gesto de grande carinho para comigo, quero agradecer a eles e a todas as pessoas que me acompanharam ao longo desses anos de luta firme em defesa da cidadania. A dedicação de vocês foi fundamental para que alcançássemos tantas vitórias para a população. Seguiremos juntos. Que Deus abençoe a todos nós", finalizou.

Eunício, que deixa o posto de senador na próxima sexta-feira (1°), também recebeu o "Grande Colar do Mérito Legislativo", máxima honraria do Poder Legislativo, dos servidores da Casa.