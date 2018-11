Escola de Samba União da Ilha deve ser atração no Réveillon de Fortaleza

A bateria da Escola de Samba do Rio de Janeiro União da Ilha do Governador deve se apresentar no palco do Aterro da Praia de Iracema no Réveillon de Fortaleza 2019. A informação é de uma fonte próxima à Prefeitura de Fortaleza e detalhes ainda estão sendo finalizados para a divulgação oficial.

A visita da União da Ilha a Fortaleza fortalece o laço da agremiação com o Estado. O samba-enredo do Carnaval de 2019 será “A Peleja Poética Entre Rachel e Alencar no Avarandado do Céu”, em homenagem aos dois escritores, filhos do Ceará e consagrados no Brasil. A expectativa é de que a bateria toque em Fortaleza o tema da apresentação do ano que vem.

Homenagens

Além do samba-enredo da União da Ilha, divulgado pelo Diário do Nordeste em outubro, a Sapucaí também terá, em 2019, homenagem ao Ceará pela Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, com destaque para o lendário Bode Ioiô.

Anitta

A cantora Anitta é outra atração que deve ser anunciada para a festa no Aterro da Praia de Iracema. O empresário da cantora esteve em Fortaleza fechando o contrato para a apresentação. A artista carioca de 25 anos retorna à Capital após show em outubro deste ano, no lançamento oficial da revista "Com Estilo", do Diário do Nordeste, e do aniversário oficial da FM 93.