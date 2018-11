Erinaldo Dantas é eleito presidente da OAB Ceará

O advogado Erinaldo Dantas foi eleito, nesta quarta-feira (28), presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará (OAB-CE) para o triênio 2019-2021. A principal concorrente, Roberta Vasques, ficou em segundo lugar e deixou o local de apuração, no Centro de Eventos do Ceará, antes do resultado final. A parcial mais recente, com mais de 90% das urnas apuradas, registra 6.890 votos válidos obtidos por Erinaldo, contra 5.490 contabilizados por Roberta Vasques, a segunda colocada. A entidade informou que só divulgará os números após a totalização dos sufrágios.

"Essa votação foi uma prova da grande liderança do presidente Marcelo Mota. Mostrou que a gestão tinha muito a oferecer para a advocacia. E agora vamos oferecer muito mais", disse o presidente eleito, logo após a confirmação da vitória. Erinaldo já havia disputado a presidência da OAB-CE em outras três ocasiões. Titular licenciado da Caixa de Assistência aos Advogados (Caace), ele contou com o apoio do atual presidente da Ordem, Marcelo Mota.

"A ideia da gente é senta com a diretoria, fazer um planejamento estratégico para os próximos três anos, dividir isso com o Conselho, para que de forma colegiada a gente possa, sim, alcançar os verdadeiros objetivos da advocacia", acrescentou o eleito.

Erinaldo Dantas é advogado tributarista. A chapa liderada por ele é formada por Ana Vládia Feitosa, vice-presidente eleita; Pedro Bruno Amorim, secretário-geral; David Sombra Peixoto, secretário adjunto; e Rodrigo Mota da Costa, tesoureiro. Para a Caace, Sávio Aguiar.

Em entrevista ao Diário do Nordeste durante a campanha, Erinaldo destacou sua principal bandeira caso fosse eleito. "Nós queremos dar mais retorno aos advogados, que ele receba em serviços os que paga de anuidade. Entre nossas propostas estão a redução do valor anuidade, oferecer capacitação com cursos gratuitos, infraestrutura para atender os advogados e fortalecimento da Caace", explicou.

Votação

O Centro de Eventos do Ceará recebeu um grande público durante todo o dia, até 16h, horário em que foram fechados os locais de votação. Uma multidão de apoiadores acompanhou a apuração e vibrou a cada atualização dos dados. Ao todo, estavam aptos a votar 23 mil advogados dos 27 mil profissionais ativos.