Em reunião com bancada do MDB, Bolsonaro pede apoio para governar

A bancada do Movimento Democrático do Brasil (MDB) na Câmara Federal participou, nesta terça-feira (4), de uma reunião com o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Entre os parlamentares, estava Moses Rodrigues, deputado federal reeleito do Ceará. O encontro foi realizado no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, local onde a equipe de transição está trabalhando.

Conforme informou Moses, a reunião da bancada do MDB com Bolsonaro foi convocada pelo presidente eleito. Encontros nos mesmos moldes devem ser feitos com outros partidos. O MDB foi o primeiro. O parlamentar cearense revelou que, na ocasião, Bolsonaro pediu apoio para a governabilidade.

"Não foi discutida nenhuma pauta de região específica, e sim de momentos em que o presidente expôs o que ele quer fazer pelo Brasil e o apelo dele de sensibilizar não só a nossa bancada, mas todas da Câmara Federal", destacou Moses.

Uma das pautas discutidas, no entanto, conforme o parlamentar cearense, esteve relacionada às terras indígenas no Norte do País. "É uma pauta de produtividade. Ele reforçou o que já vem dizendo na imprensa, que as terras produtivas devem produzir e que o Brasil deve apoiar esse setor", informou.

Apesar de o MDB já ter se declarado um partido independente, Moses deixou claro que isso não exclui responsabilidades no processo de desenvolvimento do Brasil. "O MDB se posicionou de forma independente, a bancada federal se posicionou de forma independente, sem solicitação de cargos, mas esclarecendo que estará à disposição do governo para aprovar pautas importantes, como as que envolvem emprego e renda", sustentou o cearense.

O deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) foi confirmado, na última semana, como ministro escolhido para ocupar a pasta da Cidadania e Ação Social. Segundo Moses, o futuro ministro estava na reunião realizada nesta terça-feira.