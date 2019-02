Em reunião com a bancada federal, Camilo propõe mudanças em projetos de lei

Em reunião com a bancada federal cearense, nesta segunda-feira (18), no Palácio da Abolição, o governador Camilo Santana (PT) apresentou aos parlamentares uma lista de demandas ao Governo Federal. Entre os pedidos, Camilo solicitou articulação para aprovação de projeto de lei sobre reparticão de recursos da exploração de petróleo entre os estados e municípios.

Segundo o assessor de Relações Institucionais, Nelson Martins, a reparticão renderia aos cofres públicos estaduais até R$ 3,5 bilhões."Cessão onerosa, quando as empresas ganham licitações pra explorar o petróleo, elas pagam um recurso para o Governo Federal, nada mais justos que esse recursos serem também divididos para os estados e municípios"

Ainda segundo Nelson, o governador reivindicou esforço da bancada para ajudar a destravar obras no Estado, como o Cinturão das Águas, a Transposição das Águas do Rio Sao Francisco, a Linha Leste do metrô de Fortaleza e o IV Anel Viário.

Presentes

Dos 22 deputados federais, 12 participaram da reunião: Domingos Neto (PSD), líder da bancada; André Figueiredo (PDT); Leônidas Cristino (PDT), Robério Monteiro (PDT), Dr. Jaziel (PR), Eduardo Bismarck (PDT), Mauro Filho (PDT, José Airton (PT), Júnior Mano (Patriota), AJ Albuquerque (PP), Denis Bezerra (PSB), Capitão Wagner (PROS) e Pedro Bezerra (PTB).

Dos parlamentares de oposição ao governador Camilo Santana, apenas Capitão Wagner participou do encontro. O deputado federal Heitor Freire (PSL) não marcou presença. Nenhum dos três senadores - Cid Gomes (PDT), Luis Eduardo Girão (Podemos) e Tasso Jereissati (PSDB) - também esteve presente